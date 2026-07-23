Мотопатрули на страже порядка: как в Тверской области борются с нарушителями на дорогах

В Тверской области продолжается активная работа мобильных групп ДПС на мотоциклах. Благодаря высокой маневренности, инспекторы оперативно пресекают правонарушения там, где обычный патрульный автомобиль может оказаться недостаточно эффективным.
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