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Мотопатрули на страже порядка: как в Тверской области борются с нарушителями на дорогах

Мотопатрули на страже порядка: как в Тверской области борются с нарушителями на дорогах

В Тверской области продолжается активная работа мобильных групп ДПС на мотоциклах. Благодаря высокой маневренности, инспекторы оперативно пресекают правонарушения там, где обычный патрульный автомобиль может оказаться недостаточно эффективным.

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