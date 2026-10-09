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Регионы России

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Госдума одобрила отчет об исполнении бюджета России на 2025 год

Госдума одобрила отчет об исполнении бюджета России на 2025 год

Документ, внесенный правительством в парламент в июне, содержит сведения о дефиците бюджета в размере 5,63 трлн рублей, что составляет 2,6% ВВП.

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