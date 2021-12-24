Moody's отозвало у шести «дочек» фонда «Самрук-Қазына» базовые кредитные оценки

Алматы. 24 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало у шести дочерних структур АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» – АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ), АО «НК «КазТрансГаз» (КТГ), АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА), АО «Казатомпром» (КАП), АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) и АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ) – базовые кредитные оценки, сообщает агентство.
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