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LL Cool J: 'NCIS: New York' shows we don't know everything about Sam

Rapper and actor LL Cool J reprises his iconic role of Special Agent Sam Hanna in the CBS procedural, "NCIS: New York," airing Tuesday nights.

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