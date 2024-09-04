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Парламентская газета

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СМИ назвали возможную причину отставки главы МИД Украины Кулебы

СМИ назвали возможную причину отставки главы МИД Украины Кулебы

Причиной отставки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы могло стать то, что ему не удалось убедить союзников предоставить разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, пишет британская The Telegraph.

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