Зеленский сообщил, что Украина попытается завершить конфликт с Россией до зимы

Киев обозначил сроки завершения конфликта с Москвой.Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны приложить максимум усилий для завершения военного конфликта с Россией ещё до наступления зимних холодов.
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