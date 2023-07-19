Военное обозрение

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«Петр Великий» уходит на свалку, вопросы остаются

«Петр Великий» уходит на свалку, вопросы остаются

Итак, 25 апреля этого года, всего-то три месяца назад, когда поднялась первая волна шума на тему «Орланов», я опубликовал свое мнение на данную тему.

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