Заключенный трудовой договор гарантирует новосибирцам защиту трудовых прав

При заключении трудового договора работнику необходимо обратить внимание на следующие особенности: — наличие в трудовом договоре обязательных условий: место работы, трудовая функция, дата начала работы, оплата труда, режим работы и отдыха, условия труда на рабочем месте, характер работы, гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями (при наличии), в договор вносятся сведения о работодателе и работнике, а также о месте и дате заключения договора; — в договоре должно быть указано точное время начала и окончания рабочего дня; — в договоре указывается не только размер оклада, но и все надбавки, доплаты, основания начисления премий и сроки выплаты заработной платы, должность работника должна соответствовать штатному расписанию.