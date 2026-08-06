Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

131 подписчик

Заключенный трудовой договор гарантирует новосибирцам защиту трудовых прав

Заключенный трудовой договор гарантирует новосибирцам защиту трудовых прав

При заключении трудового договора работнику необходимо обратить внимание на следующие особенности: — наличие в трудовом договоре обязательных условий: место работы, трудовая функция, дата начала работы, оплата труда, режим работы и отдыха, условия труда на рабочем месте, характер работы, гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями (при наличии), в договор вносятся сведения о работодателе и работнике, а также о месте и дате заключения договора; — в договоре должно быть указано точное время начала и окончания рабочего дня; — в договоре указывается не только размер оклада, но и все надбавки, доплаты, основания начисления премий и сроки выплаты заработной платы, должность работника должна соответствовать штатному расписанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии