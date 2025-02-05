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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

С 5 февраля брянцы не смогут купить некоторые товары

С 5 февраля брянцы не смогут купить некоторые товары

Если система «Честный знак» не найдет нужную маркировку, касса просто откажется пробивать товар.С 5 февраля жители Брянской области могут столкнуться с неожиданными трудностями при покупке некоторых товаров.

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