С 5 февраля брянцы не смогут купить некоторые товары

Если система «Честный знак» не найдет нужную маркировку, касса просто откажется пробивать товар.С 5 февраля жители Брянской области могут столкнуться с неожиданными трудностями при покупке некоторых товаров.
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