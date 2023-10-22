Кто будет таскать камни, как вы думаете? Ну всяко ж не Путин

Самое интересное, что после встречи ВВП с Си Цзиньпином, на Западе очень много СМИ "ссут по ляжкам". Особенно на мало уважаемом мною YouTube: появилась масса роликов, что с ВВП якобы "плохо обошлись" и т.д. Ну а мало уважаемым этот канал стал для меня после совета одного знакомого: "набери в поисковике YouTube что-то вроде хорошие ролики про Путина или что-то подобное". Я так и сделал, и был немало удивлен: ни одного (!!!!!) положительного! Или давно разоблаченные скандалы, или новые сплетни, анекдоты и т.д.... Я не обожествляю нашего президента: есть за что критиковать (покровительство Ельцин-центру; то, как была внезапно объявлена пенсионная реформа и много другого), но именно он заставил англо-саксов и их подголосков прислушиваться к России (как бы они не старались показать своё неприятие к нам) и замены ему в этом нет!!!

Одиссей

"Особый шарм этим встречам придала встреча с лидером Венгрии Орбаном. Это лишь показало, что даже в больной на голову Европе еще есть здоровые политики." Вот никто, как мне кажется, не отписался, мол-де, а почему из ВСЕЙ Эуроппы Орбан? ИМХО, все дело в теме саммита: "Один пояс - один путь". ПУТЬ, как таковой, должен откуда-то начинаться, где-то проходить и куда-то приводить. Ну, начинается он, ясен пень, в Китае, по маршруту есть варианты и мы - Россия - тут не из последних, а конечная цель - та самая Эуроппа. Но вот вопрос: а ГДЕ сухопутный путь должен входить в Эуроппу? Польша заняла самую реакционную позицию, зависеть от ее капризов никому нафиг не надо. Словакия/Чехия слишком микроскопичны. Остается Венгрия. И тут следует открытие: между нами и Венгрией лежит нестабильная и воюющая Околица. И даже если ее не воевать, то опыт транспортировки газа показывает однозначно: будут и воровать, и всячески пакостить. А уж если окончательно попадут под протекторат ЮСы (сиречь, в НАТО), то про "Путь" можно вообще забыть.. Отсюда вывод: одна их целей СВО - обеспечить безопасный транспортный коридор в Европу. И, в любом случае, Околица останется БЕЗ южных областей, благо оснований для этого и без "Пути" хватает.