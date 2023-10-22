Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Кто будет таскать камни, как вы думаете? Ну всяко ж не Путин

Кто будет таскать камни, как вы думаете? Ну всяко ж не Путин

Промежуточные выводы Так, давайте сделаем промежуточные выводы - мне кажется, сейчас самое время.

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Комментарии
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Владимир Степанов
Самое интересное, что после встречи ВВП с Си Цзиньпином, на Западе очень много СМИ &quot;ссут по ляжкам&quot;. Особенно на мало уважаемом мною YouTube: появилась масса роликов, что с ВВП якобы &quot;плохо обошлись&quot; и т.д. Ну а мало уважаемым этот канал стал для меня после совета одного знакомого: &quot;набери в поисковике YouTube что-то вроде хорошие ролики про Путина или что-то подобное&quot;. Я так и сделал, и был немало удивлен: ни одного (!!!!!) положительного! Или давно разоблаченные скандалы, или новые сплетни, анекдоты и т.д.... Я не обожествляю нашего президента: есть за что критиковать (покровительство Ельцин-центру; то, как была внезапно объявлена пенсионная реформа и много другого), но именно он заставил англо-саксов и их подголосков прислушиваться к России (как бы они не старались показать своё неприятие к нам) и замены ему в этом нет!!!
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17 час.
Одиссей
&quot;Особый шарм этим встречам придала встреча с лидером Венгрии Орбаном. Это лишь показало, что даже в больной на голову Европе еще есть здоровые политики.&quot; Вот никто, как мне кажется, не отписался, мол-де, а почему из ВСЕЙ Эуроппы  Орбан?  ИМХО, все дело в теме саммита: &quot;Один пояс - один путь&quot;. ПУТЬ, как таковой, должен откуда-то начинаться, где-то проходить и куда-то приводить. Ну, начинается он, ясен пень, в Китае, по маршруту есть варианты и мы - Россия - тут не из последних, а конечная цель - та самая Эуроппа. Но вот вопрос: а ГДЕ сухопутный путь должен входить в Эуроппу? Польша заняла самую реакционную позицию, зависеть от ее капризов никому нафиг не надо. Словакия/Чехия слишком микроскопичны. Остается Венгрия. И тут следует открытие: между нами и Венгрией лежит нестабильная и воюющая Околица. И даже если ее не воевать, то опыт транспортировки газа показывает однозначно: будут и воровать, и всячески пакостить. А уж если окончательно попадут под протекторат ЮСы (сиречь, в НАТО), то про &quot;Путь&quot; можно вообще забыть.. Отсюда вывод: одна их целей СВО - обеспечить безопасный транспортный коридор в Европу. И, в любом случае, Околица останется БЕЗ южных областей, благо оснований для этого и без &quot;Пути&quot; хватает.
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10 час.
Одиссей
&quot;А к плохим ребятам приходит только зеленый гоблин&quot; Эээээ...  образ мыслей у меня, как говорится, невосторженый, поэтому стесняюсь спросить: &quot;зеленый гоблин&quot; - это автор так о Шойгу? 🤣😂🤣😂
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10 час.

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