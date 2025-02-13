«Финам» запустит продажу структурных облигаций с привязкой к ETF на биткойн

Инвесткомпания «Финам» планирует предложить квалифицированным инвесторам структурную облигацию на шесть месяцев, где базовым активом выступит ETF на биткойн, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
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