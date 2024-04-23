В США сравнили свой ВПК с российским — противопоставить нечего

Сотрудник ЦРУ Брайан Дин Райт в статье для Fox News признал, что военно-промышленный комплекс США и других западных стран существенно отстал от российского, из-за чего поставки вооружения Киеву не в состоянии повлиять на ход СВО.
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