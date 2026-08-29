Эксперты советуют просить прибавку к зарплате на 12–15%

Осенью сотрудникам стоит просить повышение зарплаты на 12–15% для компенсации роста расходов, а для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%.
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