Полицейские в Оренбургской области помогли женщине и её 7-летнему внуку экстренно добраться до больницы

В позднее время, находясь на маршруте патрулирования, экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД «Бугурусланский» в составе капитана полиции Анатолия Огородова и старшего лейтенанта полиции Анвара Гумарова был остановлен легковой автомобиль.
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