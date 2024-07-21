Полицейские в Оренбургской области помогли женщине и её 7-летнему внуку экстренно добраться до больницы

В позднее время, находясь на маршруте патрулирования, экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД «Бугурусланский» в составе капитана полиции Анатолия Огородова и старшего лейтенанта полиции Анвара Гумарова был остановлен легковой автомобиль.