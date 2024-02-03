«Возможен снег». Синоптики дали новый прогноз на эти выходные

В предстоящие выходные дни на край по прежнему будет оказывать влияние антициклон, ожидается погода с переменной облачностью, на большей части края осадков не ожидается, лишь в северных районах в воскресенье местами возможен небольшой снег, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал pogoda25region.