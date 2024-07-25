Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей ХМАО-Югры

В СМИ распространена информация о том, что жители региона, являющиеся инвалидами, выражают недовольство отсутствием ремонта на прилегающей территории городской больницы, где арендует помещения частный медицинский центр, который они посещают.
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