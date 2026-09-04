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Ивановские новости

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В ивановской детской больнице установили систему мониторинга пациентов

В ивановской детской больнице установили систему мониторинга пациентов

Четыре новых монитора у постели пациента и центральная станция помогут врачам дистанционно отслеживать состояние детей и оперативно реагировать на изменения.

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