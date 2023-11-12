Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Asia Times: неудачи Киева подпортили репутацию Байдена перед встречей с Си Цзиньпинем

Asia Times: неудачи Киева подпортили репутацию Байдена перед встречей с Си Цзиньпинем

Неудачи Киева на поле боя и заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что Украина зашла в тупик в конфликте с Россией, серьезно подпортили репутацию американского президента Джо Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпинем.

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