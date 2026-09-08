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Лавров: продолжительность СВО зависит от советов Запада киевскому режиму

Лавров: продолжительность СВО зависит от советов Запада киевскому режиму

Запад косвенно влияет на продолжительность спецоперации на Украине, поэтому то, какие советы дадут киевскому режиму его зарубежные кураторы, определит, как долго продлятся боевые действия.

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