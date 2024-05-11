Изображение сгенерировано ИИ Читать ria.ru в Владимир Корнилов Великобритания переводит войну с Россией (пока еще дипломатическую) на совершенно новый уровень эскалации.
Британско-российская война. Лондон выбрал путь эскалации
Комментарии
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Житель Империи
Давно предлагаю, никто не слышит. «Посейдон», аккурат посреди Ла-Манша между мелкобританией и францией, сразу, как говорится: двух зайцев убьём…
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9 час.
Александр Клишин
Так там все детинушки правительства и олигархов. Все свои. Как в анекдоте, лучше по воронежу , там наших нет.
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9 час.
BM
Boris Merfi
оптимизм один, что мы в конце-концов еба..ем ядреным оружием по этим мудилам
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4 час.
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