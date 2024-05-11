Британско-российская война. Лондон выбрал путь эскалации

Житель Империи Давно предлагаю, никто не слышит. «Посейдон», аккурат посреди Ла-Манша между мелкобританией и францией, сразу, как говорится: двух зайцев убьём…

Александр Клишин Так там все детинушки правительства и олигархов. Все свои. Как в анекдоте, лучше по воронежу , там наших нет.