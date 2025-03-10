Смоленскстат озвучил среднемесячный размер субсидии на оплату ЖКХ

За прошлый год данной мерой соцподдержки воспользовались более 23 000 смолян В 2024 году в Смоленской области субсидии на возмещение части платежей за жилое помещение и коммунальные услуги получили 23 тысячи семей.
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