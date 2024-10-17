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Беременным женщинам предложили ввести выплаты в размере МРОТ

Беременным студенткам предложили давать выплаты в размере МРОТ. Соответствующее обращение, текст которого приводят "Известия",  на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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