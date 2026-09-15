🗣 Политик прокомментировал процесс национализации имущества в Крыму и Севастополе лиц, помогавших ВСУ В этом году в Крыму реализовано семь объектов на 621 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым