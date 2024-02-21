Птицы в Петербурге запели по-весеннему – мнение биолога

Такое поведение связано с увеличением светового дня. Птицы начали щебетать в преддверии весны. Об этом биолог Павел Глазков рассказал в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге».
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