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Птицы в Петербурге запели по-весеннему – мнение биолога

Такое поведение связано с увеличением светового дня. Птицы начали щебетать в преддверии весны. Об этом биолог Павел Глазков рассказал в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге».

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