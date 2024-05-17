Ирем командировкага киткән иде. Ул инде өч көн өйдә түгел. Ә мин кая барып бәрелергә белмичә, фатирда әрле-бирле йөрим.
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Ирем командировкага киткән иде. Ул инде өч көн өйдә түгел. Ә мин кая барып бәрелергә белмичә, фатирда әрле-бирле йөрим.