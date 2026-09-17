«Спермоприёмник свой закрой»: будущий зять Успенской испражнился матом на глазах у невесты

С виду казалась вполне себе приличная пара: дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина — и её избранник — молодой искусствовед Артём Москвин, выпускник МГУ, арт-дилер.
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