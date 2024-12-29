Почему так много русских имен похожи на английские

Наверное, вы замечали, что многие англоязычные имена очень похожи на русские. Случайно ли это получилось, или все-таки речь идет о культурных заимствованиях? Откуда взялись похожие русские и европейские имена? Дело в том, что многие имена европейского происхождения имеют единый культурный источник.