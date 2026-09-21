Суда прорываются через Ормуз на фоне конфликта

ДУБАЙ (ИА Реалист). 19–20 сентября через Ормузский пролив прошло лишь 12 судов, сообщает Kpler. 20 сентября зафиксировано четыре судна: два танкера с нефтепродуктами и два пустых судна для сыпучих грузов и газа.