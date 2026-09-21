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Суда прорываются через Ормуз на фоне конфликта

Суда прорываются через Ормуз на фоне конфликта

ДУБАЙ (ИА Реалист). 19–20 сентября через Ормузский пролив прошло лишь 12 судов, сообщает Kpler. 20 сентября зафиксировано четыре судна: два танкера с нефтепродуктами и два пустых судна для сыпучих грузов и газа.

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