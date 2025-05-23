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Царьград

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В КПРФ призвали изменить название Волгограда. Володин попросил покаяться

В КПРФ призвали изменить название Волгограда. Володин попросил покаяться

Коммунисты предложили вернуть Волгограду его прежнее название.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ вернуть Волгограду название Сталинград, призвал коммунистов к покаянию, если они изменили свое отношение к Сталину.

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