В КПРФ призвали изменить название Волгограда. Володин попросил покаяться

Коммунисты предложили вернуть Волгограду его прежнее название.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ вернуть Волгограду название Сталинград, призвал коммунистов к покаянию, если они изменили свое отношение к Сталину.