В КПРФ призвали изменить название Волгограда. Володин попросил покаяться

Коммунисты предложили вернуть Волгограду его прежнее название.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ вернуть Волгограду название Сталинград, призвал коммунистов к покаянию, если они изменили свое отношение к Сталину.
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