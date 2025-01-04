Россиянам усложнят получение кредита на авто

Россиянам в 2025 году станет сложнее получить кредит на покупку автомобиля. Как пишет «Российская газета», теперь большая часть банков будет требовать от заемщиков официальное подтверждение доходов перед предоставлением кредита.
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