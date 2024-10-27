В Госдуме высказались о вариантах ответа на удары вглубь территории России

Депутат Чепа заявил о необходимости продумать ответ на удары на три шага вперед России стоит продумать на три шага вперед ответ на потенциальные удары западным оружием вглубь территории страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.