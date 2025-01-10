Суд отклонил иск россиянина к Роскомнадзору по поводу замедления YouTube Красн...

Суд отклонил иск россиянина к Роскомнадзору по поводу замедления YouTubeКрасногвардейский суд Санкт-Петербурга отказал россиянину Вадиму Матвееву в удовлетворении исковых требований к Роскомнадзору в связи с замедлением работы YouTube в стране, пишет ТАСС.
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