Суд отклонил иск россиянина к Роскомнадзору по поводу замедления YouTube Красн...

Суд отклонил иск россиянина к Роскомнадзору по поводу замедления YouTubeКрасногвардейский суд Санкт-Петербурга отказал россиянину Вадиму Матвееву в удовлетворении исковых требований к Роскомнадзору в связи с замедлением работы YouTube в стране, пишет ТАСС.