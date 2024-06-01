Экс-генерал ВСУ призвал не верить словам Зеленского про оборону Киева

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что нельзя верить роликам, посвященным оборонительным сооружениям вокруг Киева, а также высказываниям украинского президента Владимира Зеленского о защите столицы Украины.
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