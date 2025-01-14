Все в порядке с головой? Краснодарский чиновник обматерил очищающих от мазута побережье волонтеров и пожалел

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Анатолий протасевич
этого пиндоса  закрыть  лет на 20 в кутузку .
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4 час.
В
Валентина
А веселому говну все равно идти ко дну!   Потому что шестерит и нормальных материт.
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4 час.
Андрей
Если по правде, то и я могу матом и очень громко... Все зависит от ситуации и положения дел! Бывает, что без мата, ну ни как... Но чаще мат вредит положению дел, люди могут обозлиться, махнуть рукой, а там хоть трава не рости!
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3 час.

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