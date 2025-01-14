Все в порядке с головой? Краснодарский чиновник обматерил очищающих от мазута побережье волонтеров и пожалел

Андрей

Если по правде, то и я могу матом и очень громко... Все зависит от ситуации и положения дел! Бывает, что без мата, ну ни как... Но чаще мат вредит положению дел, люди могут обозлиться, махнуть рукой, а там хоть трава не рости!