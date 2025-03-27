Матвиенко призвала ООН занять честную позицию по преступлениям против журналистов РФ

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко 27 марта заявила, что Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации должны занять объективную и честную позицию в отношении преступлений против журналистов из России.
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