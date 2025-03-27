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Матвиенко призвала ООН занять честную позицию по преступлениям против журналистов РФ

Матвиенко призвала ООН занять честную позицию по преступлениям против журналистов РФ

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко 27 марта заявила, что Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации должны занять объективную и честную позицию в отношении преступлений против журналистов из России.

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