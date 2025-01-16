Большое интервью с директором Департамента образования и науки Севастополя

Продолжаем подводить итоги 2024 года. О том, каким он стал для воспитанников детских садов, учеников школ, студентов колледжей и их педагогов в интервью Ольге Чернецкой рассказал директор профильного Департамента Максим Кривонос.
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