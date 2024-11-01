Небензя: Переезд украинцев в новые регионы России вызывает бешенство в Киеве

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, в ходе заседания Совета Безопасности организации выразил обеспокоенность Владимира Зеленского и его команды по поводу массовой миграции украинцев в новые регионы России.
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