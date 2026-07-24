Лес внутри

Мастер визуала из Норвегии Андреас Ли (Andreas Lie) смог в одном изображении одновременно отразить прекрасную дикую норвежскую природу и зверей, которые в ней обитают.
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Мастер визуала из Норвегии Андреас Ли (Andreas Lie) смог в одном изображении одновременно отразить прекрасную дикую норвежскую природу и зверей, которые в ней обитают.
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