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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Лес внутри

Лес внутри

Мастер визуала из Норвегии Андреас Ли (Andreas Lie) смог в одном изображении одновременно отразить прекрасную дикую норвежскую природу и зверей, которые в ней обитают.

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