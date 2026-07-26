⚡️АвтоВАЗ впервые в истории выпустил «Ниву» с одной подушкой безопасности. Цена на новинку пока не раскрывается.
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⚡️АвтоВАЗ впервые в истории выпустил «Ниву» с одной подушкой безопасности. Цена на новинку пока не раскрывается.
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