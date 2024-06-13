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На заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии обсудили вопросы обеспечения сферы образования кадрами

На заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии обсудили вопросы обеспечения сферы образования кадрами

На очередном заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с участием членов Свердловского РО СоюзМаш, были рассмотрены  вопросы обеспечения сферы образования квалифицированными кадрами.

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