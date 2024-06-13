На заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии обсудили вопросы обеспечения сферы образования кадрами

На очередном заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с участием членов Свердловского РО СоюзМаш, были рассмотрены вопросы обеспечения сферы образования квалифицированными кадрами.
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