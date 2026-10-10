Циклон из Петербурга принесет дожди в Свердловскую область

11 октября в Свердловской области ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер из-за циклона, который движется от Санкт-Петербурга в сторону Ямала.
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