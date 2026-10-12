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Царьград

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Скорая и легковушка столкнулись на Лиговском проспекте

Скорая и легковушка столкнулись на Лиговском проспекте

ДТП с участием легкового автомобиля и скорой помощи на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы заблокировало выделенную полосу для общественного транспорта, из-за чего остановились не менее пяти трамваев и двух автобусов.

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