В США Dodge Viper почти 30 лет висит на столбе

Дилерский центр Audubon Chrysler в городе Хендерсоне (штат Кентукки) спустил на землю Dodge Viper первого поколения, который использует в качестве экспоната и своеобразной местной достопримечательности 28 лет.
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