В ЛНР сообщили о ликвидации 7,2 тысячи бойцов ВСУ за неделю

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ за минувшую неделю уничтожили свыше 7,2 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).
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