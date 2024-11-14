Режиссер Secret Level о Concord, релиз ремастеров Warcraft, GOG спасает старые игры…Обзоры LEGO Horizon Adventures, Blizzard анонсировала и тут же выпустила сборник Warcraft Remastered Battle Chest, команда GOG представила инициативу GOG Preservation Program, босс Xbox Фил Спенсер рассказал о разработке портативного устройства, разработчики из Archetype Entertainment опубликовали видео об Exodus, автор Secret Level Тим Миллер высказался об эпизоде о Concord, в Overwatch 2 добавили классический игровой формат «6 на 6».