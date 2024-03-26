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ПО для планирования ремонтов городских дорог снизит стоимость работ на 15%

ПО для планирования ремонтов городских дорог снизит стоимость работ на 15%

Исследователи в Институте проблем управления РАН имени В. А. Трапезникова и Московском физико-техническом институте создали программный комплекс, который помогает быстро оценить планы ремонта городских дорог.

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