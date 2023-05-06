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Медведев: Польша и страны Прибалтики «безжалостно загрызут» Германию, если не получат территории Украины

Медведев: Польша и страны Прибалтики «безжалостно загрызут» Германию, если не получат территории Украины

Польша и прибалтийские республики «безжалостно загрызут» ФРГ, если не получат территории Украины. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Медведев.

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