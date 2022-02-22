Интервью: Антон Геращенко

А. Геращенко― Здравствуйте. А. Нарышкин― Скажите, пожалуйста, вы знаете про прошедший Совбез российский, какие у вас впечатления, насколько вас даже пугают те заявления, которые были сделаны не только президентом, но и его ближайшим окружением.