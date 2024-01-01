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Изгнанная из храма община УПЦ в Буче молится в приспособленном помещении

Изгнанная из храма община УПЦ в Буче молится в приспособленном помещении

Община Петропавловского храма УПЦ в г. Буча, который был захвачен рейдерами, совершает богослужения в приспособленном помещении – актовом зале.

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