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Российская ПВО отразила одну из самых массированных атак Киева беспилотниками на российские регионы

Российская ПВО отразила одну из самых массированных атак Киева беспилотниками на российские регионы

Киевский режим провел одну из самых массированных атак беспилотниками на российские регионы, в течение ночи зенитные комплексы и системы РЭБ отражали атаки над девятью областями России.

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